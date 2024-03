Nesta quarta-feira (6), o Sincomércio e o Sesc Teresópolis promovem a palestra sobre empreendedorismo feminino “Inspirando mulheres a vencer desafios”, com a atleta Patrícia Amorim, diretora de esportes do Sesc-RJ, ex-atleta olímpica e ex-presidente do C.R. Flamengo. Gratuito, o evento acontecerá no teatro do Sesc Teresópolis, às 18h30, mediante inscrição pelo link https://bit.ly/patriciaamorimtere A palestra é destinada especialmente às mulheres, integrando a programação do "Março Delas", em comemoração ao Mês das Mulheres.

"Estamos muito felizes e honrados de receber em Teresópolis a Patrícia Amorim, grande ícone do esporte do país, que certamente traz uma importante contribuição para não apenas para as mulheres da cidade, mas para todos nós que diariamente lidamos com muitos desafios. Aproveito para convidar as mulheres para participarem da programação especial que o Sesc Teresópolis preparou durente todo o mês de março em homenagem a elas", afirma Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.Patrícia Amorim Sihman é ex-nadadora, dirigente esportiva brasileira e vereadora do município do Rio de Janeiro por três mandatos. Foi a 1ª mulher presidente do Clube de Regatas do Flamengo, entre 2010-2012.Serviço:Data: 06 de março de 2024, às 18h30Local: Av. Delfim Moreira, 749 - Várzea (Sesc Teresópolis)Inscrições: https://bit.ly/patriciaamorimtere