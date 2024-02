Em uma das agendas em Brasília, o Prefeito Vinicius Claussen participou de reunião no Ministérios da Saúde - Divulgação

Publicado 29/02/2024 08:48

Cumprindo agendas em Brasília, o Prefeito Vinicius Claussen solicitou, em reunião nesta terça (27) no Ministério da Saúde, mais investimentos para projetos e convênios em Teresópolis. Um dos destaques da pauta foi a reivindicação de recursos para a ampliação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que terá duas novas bases no Município.

Acompanhado por Leonardo Pinto, chefe de Gabinete do Deputado Federal Marcelo Queiroz, do Vereador Amós Laurindo e do secretário municipal de Governo e Coordenação, Vinicius Oberg, o Prefeito foi recebido por Thiago Rolim, Assessor de Orçamento do Ministério da Saúde.

“Inauguramos o SAMU de Teresópolis com recursos próprios em dezembro de 2021, com uma base estruturada e equipada ao lado da Secretaria de Saúde, na Tijuca, duas ambulâncias e equipe especializada. Hoje o setor opera com cinco ambulâncias e registra mais de dez mil atendimentos nesses dois anos. Nossa meta é que o Ministério da Saúde destine recursos para a instalação das bases avançadas de Água Quente e Bonsucesso, na área rural. Nosso compromisso é garantir que os moradores do interior também tenham acesso aos atendimentos e/ou resgates de pacientes em situação de emergência”, pontuou Vinicius Claussen.