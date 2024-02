84% dos entrevistados concordam que o ônibus enfrenta muitos congestionamentos em Teresópolis - Divulgação VDD

Publicado 23/02/2024 17:36 | Atualizado 23/02/2024 17:38

Uma Pesquisa de Satisfação do transporte coletivo da cidade de Teresópolis realizada pela WRI Brasil, através do programa QualiÔnibus, apontou que pouco mais da metade dos passageiros entrevistados (54,3%) estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviços. Em relação à confiabilidade, 67% dos passageiros recomendam o sistema de ônibus do município.

Entre outros dados interessantes, o estudo revelou que o atendimento ao cliente e a segurança em relação aos acidentes de trânsito são os pontos com melhor avaliação entre os 16 itens de qualidade perguntados na pesquisa. Por outro lado, o conforto nos pontos dos ônibus e a disponibilidade de horários são os itens com menor satisfação.

Engarrafamentos entre os principais problemas

O Plano de Mobilidade Urbana é um item que se mostra urgente diante da sensação dos passageiros de ônibus em relação ao trânsito. De acordo com a WRI, 77 minutos é o tempo médio gasto com deslocamentos no transporte coletivo da cidade. Outro dado que mostra o tamanho do desafio é que 22% dos passageiros de ônibus de Teresópolis gastam duas horas ou mais em seus deslocamentos, número próximo do encontrado em pesquisas que avaliam esse mesmo cenário nas principais capitais do Brasil.

Por fim, 84% dos entrevistados concordam que o ônibus enfrenta muitos congestionamentos e 53% deles estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com essa situação.

Sobre os itens de menor satisfação, como conforto nos pontos de ônibus e a disponibilidade de horários, Marcelo Augusto, diretor da Viação Dedo de Deus, empresa que opera o sistema de ônibus na cidade, ressalta que, desde o ano passado, a empresa vem desenvolvendo um plano de ação para melhorar e modernizar o transporte coletivo. No entanto, ele alerta para a necessidade de a cidade seguir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê a priorização do transporte coletivo sobre o individual, além de promover a igualdade no acesso ao ônibus e maior eficiência do serviço a partir da adequada política tarifária.

“Aumentamos em mais de 240 horários a disponibilidade. São mais de 1.390 viagens por dia. Estamos em um esforço muito grande para promover melhorias. Lançamos novo aplicativo, serviço executivo e diminuímos a idade média da frota. Porém, é necessário que Teresópolis se espelhe em cidades que já avançaram em seu Plano de Mobilidade Urbana e na adoção do subsídio tarifário, reduzindo o preço da passagem e garantindo que a empresa operadora receba a tarifa correta para custear o sistema e ampliar os horários”, afirma Marcelo.



Ir ao trabalho é o principal motivo de uso do ônibus

O levantamento apontou também que 70% dos passageiros utilizam o ônibus para se deslocar cinco dias ou mais na semana e que 65% dos usuários usam o transporte coletivo para chegar ao trabalho, seguido pelos motivos estudo (18%) e saúde (13%).



A pesquisa revelou também que 59,6% dos passageiros ganham até 2 salários-mínimos.



Um dado importante revelado na pesquisa é que 73% dos passageiros precisam de apenas um ônibus para chegar ao destino e que os horários de maior uso são entre 7h e 9h e entre 17h e 19h.





Apesar de proíbido na cidade, mototáxi cresce como alternativa ao ônibus

A pesquisa também apontou que, para 16,7% dos clientes, o automóvel por aplicativo é a principal alternativa ao ônibus, seguido por transporte a pé (13,7%) e automóvel como passageiro (13%). O moto táxi surge como destaque, uma vez que a proporção de clientes que os consideram como alternativa ao ônibus aumentou nove vezes em relação a pesquisas anteriores, mesmo não sendo autorizado no município.

Sobre o levantamento

O levantamento da WRI Brasil, através do programa QualiÔnibus, tem por objetivo qualificar o serviço de transporte coletivo por ônibus nas cidades brasileiras. O WRI Brasil faz parte do World Resources Institute (WRI), instituto de pesquisa global que atua em 33 países.

O estudo em Teresópolis foi realizado em agosto de 2023 tendo como público-alvo os clientes do sistema de ônibus municipal de Teresópolis. A coleta das respostas aconteceu exclusivamente dentro dos ônibus. No total, 434 passageiros foram entrevistados.