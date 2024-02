Hospital das Clínicas é um dos três hospitais conveniados ao municipio para o atendimento à população pelo SUS - Thiago Pereira Dantas

Publicado 22/02/2024 13:49

Em nota publicada nesta quarta-feira (21),o Governo Municipal informou o pagamento, na última terça-feira (20), de R$ 15 milhões ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), relativos a 2ª parcela do acordo homologado em audiência de conciliação na 1ª Vara Cível de Teresópolis.

Com a quitação da 1ª parcela de R$ 15 milhões, ocorrida no dia 20 de dezembro de 2023, a Prefeitura totaliza o pagamento de R$ 30 milhões referentes a dívidas do ano de 2023. Seguindo o calendário do acordo judicial, a 3ª e última parcela, de R$ 13.094.806,62, será quitada no dia 10 de dezembro de 2024, incidindo sobre ela correção monetária, com base no IPCA-E, até a data do pagamento.



Segundo a nota, desta forma, o atendimento à população está mantido e sem ameaças de paralisação.



Sobre valores em aberto apontados pelo Hospital das Clínicas, a Prefeitura esclareceu que se referem a precatórios anteriores a 2017, ou seja, dívidas deixadas por gestões passadas e que geram inúmeros bloqueios judiciais nas contas da Prefeitura.



Ainda em nota, o governo reforçou que mantém o diálogo aberto e respeitoso com o HCTCO e recordou a ampliação dos serviços de saúde nos últimos anos, tais como o aumento de 05 para 25 leitos CTI-SUS, sendo inéditos 10 leitos (CTI-SUS Neonatais); o credenciamento das cirurgias cardíacas através da parceria do Município com o Governo do Estado, assim como as intervenções de hemodinâmica, que são procedimentos para diagnósticos de problemas cardiovasculares e neurológicos.