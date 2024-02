Blocos de rua arrebatam foliões no Carnaval de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 12/02/2024 16:50

Com 90,90% de ocupação hoteleira, Teresópolis tem a segunda melhor taxa de reserva de quartos neste feriado de Carnaval em todo o estado, ficando à frente de Cabo Frio (89,60%), Armação dos Búzios (80,80%) e da Cidade do Rio de Janeiro (80,18%). O município de Miguel Pereira lidera o ranking, com 93,5%. Na Região Serrana, Teresópolis está na frente de Nova Friburgo (85,20%) e Petrópolis (82,30%). Os dados são de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio.

Na programação, desfile de blocos, shows na Praça Olímpica Luís de Camões, atrações na Feirarte e o festival cervejeiro Lupulando, na Praça Nilo Peçanha, no Alto.

Destaque desta segunda-feira, 12, é o show de Leandro Sapucahy, às 20h30, na Praça Olímpica. A Folia segue até esta terça-feira, 13, com segurança e atrações para toda a família.