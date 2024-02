IFRJ possui campus em 15 municípios fluminenses - Divulgação

IFRJ possui campus em 15 municípios fluminensesDivulgação

Publicado 08/02/2024 14:22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a construção em Teresópolis de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ). A renomada instituição de ensino está presente no Município desde julho de 2022, quando foi assinado com a gestão municipal um acordo de cooperação técnica, ampliando a oferta de educação pública gratuita e de qualidade para a população.



Lula fez o anúncio nesta terça-feira (6) durante discurso no evento de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Magé, quando prometeu recuperar a indústria naval e ampliar os investimentos no Rio de Janeiro. Magé, São Gonçalo, Cidade de Deus e Complexo do Alemão também ganharão polos do IFRJ.

“Fazer com que os jovens não tenham que se deslocar para outras cidades para estudar e criar vagas em universidades públicas sempre foi uma das prioridades da nossa gestão. O campus do IFRJ se juntará à UERJ e ao nosso POLO CEDERJ, garantindo um novo futuro para o nosso município”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo ao Secretário Especial de Assuntos Federativos, Andre Ceciliano, ao Reitor do Instituto, Rafael Barreto Almada, e ao Vereador Diego Barbosa pela conquista.

Teresópolis já tem acordo de cooperação com o IFRJ desde julho de 2022 Bruno Nepomuceno

O vereador Diego Barbosa, que esteve há uma semana em Brasília para solicitar o campus para Teresópolis, comemorou a notícia: "Estivemos em Brasília na semana passada para articular e unir forças para trazer um Instituto Federal para nosso município. Nossa ida foi no melhor momento, pois era a fase final de definição dos municípios que seriam contemplados. Fizemos agendas no Palácio do Planalto, no Ministério da Educação, carregando nossa bandeira. Teresópolis é o centro da região serrana e este instituto fará diferença em milhares de vidas, de um povo trabalhador que só precisa de oportunidade", afirmou.

Vereador Diego Barbosa em visita à Brasília onde protocolou ofício solicitando o campus do IFRJ para Teresópolis Acervo pessoal

No início da tarde desta quinta-feira (8), o Prefeito Vinicius Claussen publicou em suas redes sociais a informação de que haveria duas sugestões de locais para a instalação do campus, um espaço na Sudamtex ou o prédio do antigo INSS no Centro, no entorno da Praça Olímpica.

IFRJ oferece cursos gratuitos de níveis médio e superior, pós graduação e extensão para todas as idades

Criado em 2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) é uma instituição de ensino que oferece cursos de Formação Inicial e Continuada, Técnicos de Nível Médio, de Graduação Superior de Tecnologia, de Pós-Graduação e de Extensão, todos gratuitos e para todas as idades. É formado pela reitoria e possui campus em 15 municípios fluminenses.



Qualquer pessoa pode se candidatar aos processos seletivos que são abertos para cada curso, desde que cumpra os requisitos exigidos para cada nível de ensino e para cada edital. O ingresso aos cursos de graduação do IFRJ acontece por meio do Sistema de Seleção Unificada do MEC (SISU/MEC), com base na nota obtida pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); pelos processos seletivos de transferência externa e reingresso; e por manutenção de vínculo.



Em Teresópolis, os cursos gratuitos de Balconista de Farmácia, Assistente de Logística, Assistente Administrativo e Microempreendedor Individual são realizados na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, com vagas anunciadas por meio de edital.