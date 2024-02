População deve ficar atenta às mudanças no trânsito - BRUNO NEPOMUCENO

População deve ficar atenta às mudanças no trânsitoBRUNO NEPOMUCENO

Publicado 07/02/2024 16:36

O Carnaval 2024 ‘Terê Alegria em Família’ vai contar com desfile de blocos, shows e atividades infantis, que acontecerão na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, e na Feirinha do Alto (Praça Higino da Silveira). Já o ‘Lupulando’ - Festival Cervejeiro Teresópolis vai movimentar a Praça Nilo Peçanha, no Alto, e região. E para garantir a segurança de motoristas e pedestres, a Secretaria M. de Segurança Pública montou um esquema de trânsito no entorno dos locais onde a programação acontece desta quinta, 8, até a próxima terça, 13.

Agentes da Guarda Civil Municipal estarão nos locais orientando os motoristas sobre as interdições e orientando sobre o melhor trajeto a ser realizado. Além disso, o efetivo Moto Patrulha da Guarda Civil Municipal vai atuar em pontos de interdições com o intuito de agilizar possíveis trechos de congestionamento nos desfiles de blocos carnavalescos no Alto.

Todos os dias, após as 23h, com o apoio da Polícia Militar, vão acontecer blitze de trânsito no entorno dos locais dos eventos para coibir atos infracionais.



Praça Olímpica

Do dia 8 ao dia 13, às 16h, serão interditados os estacionamentos das ruas Monte Líbano e Edmundo Bittencourt. O fechamento da Rua Manoel Madruga para o trânsito será iniciado às 17h, e o trânsito na Edmundo Bittencourt será interditado às 20h.

No centro, haverá Ponto de Patrulha da GCM nos seguintes locais: Rua Monte Líbano, Rua Edmundo Bittencourt, Calçada da Fama e Praça Baltazar da Silveira, a da Matriz de Santa Teresa.

Blocos

As interdições das vias que integram os percursos dos blocos serão temporárias, ou seja, somente no horário em que os foliões estiverem passando pelas mesmas.

8/02

Bloco Thijukana infantil

• Saída do bloco às 15h, da Rua Júlio Rosa, nº 45.

• Os foliões seguem até a Rua Roberto Rosa, passam pela Rua João Bonifácio, indo até a Rua Yeda e retornam ao ponto de partida.

8/02

Bloco Piranhas da Serra

• Concentração na Calçada da Fama, com saída do bloco às 21h

• Os foliões seguem pela Delfim Moreira até o Parque Regadas e dispersão na Praça Olímpica.

9/02

Bloco Bebe Rindo

• Concentração às 21h, na Calçada da Fama e Praça da Matriz de Santa Teresa, com saída às 22h

• Interdição às 21h30, na Av. Delfim Moreira, na altura da Praça Santa Teresa.

• O grupo segue pela Delfim Moreira, desce o Parque Regadas e dispersa na Praça Olímpica.

10/02

Bloco Quilombo da Serra

• Concentração na Feso ProArte (Alto), às 13h.

• Saindo às 15h pela Rua Alfredo Rebello Filho, sentido a Rua Flávio Bortoluzzi de Souza, entrando na Av. Oliveira Botelho até a Rua Gonçalo de Castro e chegando novamente na concentração.

10/02

Bloco BLOCOGU

• Saída do bloco às 13h30

• Concentração na Rua Sloper, 232, seguindo pela Rua Mucuri em direção a Rua Flávio Bortoluzzi, entrando na Rua Alfredo Rebello Filho e retornando ao ponto inicial.

11/02

Bloco Samba & Amor

• Saída do bloco às 14h; concentração ProArte Feso, saindo pela Rua Alfredo Rebello Filho, sentido Rua Flavio Bortoluzzi de Souza, entrando na Av. Oliveira Botelho até a Gonçalo de Castro, chegando novamente na concentração.

11/02

Bloco Bond Porre

• Saída às 17h30; concentração na Rua Flávio Bortoluzzi, próximo à fonte, segue em direção a Av. Oliveira Botelho até a Praça Nilo Peçanha, fazendo um pequeno recuo na lateral da praça, e dispersão.

11/02

Ora Pois Pois

• Saída às 18h; concentração Casa de Portugal seguindo em direção a Av. Delfim Moreira, acessando a Rua Dr. Aleixo e regresso ao clube pela Av. Lúcio Meira.

12/02

Bloco Baby Rindo

• Saída às 15h; concentração na Feso ProArte, com saída pela Rua Alfredo Rebello Filho (portão lateral), em frente ao nº 690, seguindo em direção à Feirinha, virando à direita da Praça Higino da Silveira e seguindo em direção a avenida. Os foliões seguem pela Av. Oliveira Botelho, virando à direita na Rua Gonçalo de Castro em direção à Feso ProArte, pegando à direita, na Rua Alfredo Rebello Filho, chegando ao ponto de concentração.

12/02

Bloco Thijukana

Horário: 16h às 20h – Fixo na Casa de Portugal

13/02

Bloco Gatos Pingados de Terê

• Saída do bloco às 16h.

Concentração Feso ProArte, saindo pela Rua Alfredo Rebelo Filho, sentido a Rua Flavio Bortoluzzi de Souza, entrada na Av. Oliveira Botelho ate a Gonçalo de Castro e chegada novamente na concentração.

‘Lupulando’

10 a 13/02

• No dia 8, a partir das 18h, terá início a montagem da estrutura do evento. Com isso, a Rua Augusto Amaral Peixoto, na lateral da Praça Nilo Peçanha, a da escola Ginda Bloch, permanece fechada até o dia 14.

• O ponto de táxi da Rua Augusto Amaral Peixoto será deslocado para a Av. Oliveira Botelho, sendo o trânsito desviado para as ruas Maranhão e Jorge Lóssio.