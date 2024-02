Material apreendido com Zinho, preso no Vale da Revolta - Divulgação 30º BPM

Material apreendido com Zinho, preso no Vale da RevoltaDivulgação 30º BPM

Publicado 01/02/2024 18:01

Equipes do Serviço de Inteligência do 30° Batalhão de Polícia Militar, em Teresópolis, prenderam um homem de 31 anos, no bairro do Vale da Revolta, na tarde desta quinta-feira (1). Zinho, como é conhecido o acusado, foi encontrado na posse de uma pistola, três carregadores, um revólver, três sacolés de cocaína, um aparelho de celular, 37 munições e um coldre.

A ação ocorreu após levantamento prévio de informações dando conta que o envolvido guardava armas do Terceiro Comando Puro (TCP) a mando dos traficantes de vulgo “HULK” e “RATO”.



As drogas, armas e o envolvido foram conduzidos à 110ª DP, onde o fato foi registrado e o material, apreendido.



O acusado permaneceu preso pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito e posse e uso de drogas.