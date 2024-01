Samuel Messias sobe ao palco às 20h - Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:42

O cantor gospel e pastor Samuel Messias é a atração da primeira edição do Celebra Terê, que acontece na próxima sexta-feira (2), na rua Luiz Noguet Jr, nº 771, no bairro de São Pedro. A partir das 17h, o DJ Duda Ramalho comanda a celebração que, além do show do cantor carioca, também terá apresentações musicais variadas. Uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o projeto vai trazer para Teresópolis ao longo de 2024 grandes nomes da música gospel e também popular nacional.

Samuel Messias é uma das maiores revelações da música gospel brasileira nos últimos anos. Ele começou na música ainda na adolescência, quando fez parte da banda MeloSweet, seguindo depois a carreira solo. O clipe oficial em português do seu maior hit, “Todavia Me Alegrarei”, ultrapassou 200 milhões de views no YouTube, incontáveis covers (em diversos idiomas) e mais de 80 milhões de streams nas plataformas digitais, o que motivou o lançamento da canção em espanhol. “Os Planos de Deus” e “Teu Amanhã Será Melhor Que Hoje” também são sucessos do cantor.

