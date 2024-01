A Faetec está instalada no Ciep da Barra do Imbuí (Rua Ulisses Ferreira Souza, 02) - Divulgação

Publicado 30/01/2024 09:05

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas, até o próximo dia 8/02, para cursos gratuitos de qualificação profissional, nas modalidades de Ensino a Distância (EaD) e presencial, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ). São mais de 6.800 mil vagas disponíveis, sendo 343 para qualificação profissional presencial na Unidade Teresópolis. Para conferir o edital e se inscrever, acesse www.faetec.rj.gov.br

Em Teresópolis, a Faetec, que fica na Rua Ulisses Ferreira Souza, nº 2, lateral à Av. Pres. Roosevelt, na Barra do Imbuí. As oportunidades para o município são para os cursos de Agente de Apoio à Inclusão Escolar (19 vagas), Assistente Administrativo (19 vagas), Assistente de Recursos Humanos (19 vagas), Cabeleireiro (15), Eletricista Instalador Predial (38), Espanhol (72) e Inglês básicos (42), Introdução à Robótica (7), Língua Brasileira de Sinais (24), Manicure e Pedicure (22), Massagista (22), Office Cloud Computer (11) e Operador de Computador (33).

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo necessário verificar as informações específicas no site da Faetec. Os cursos têm uma duração de 20 semanas e as aulas estão programadas para início em 26 de fevereiro. A divulgação dos candidatos sorteados está marcada para 09/02.

Os candidatos sorteados serão matriculados automaticamente e deverão encaminhar para o e-mail documentacao.ead@faetec.rj.gov.br os seguintes documentos no formato em pdf digitalizados: Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido. O prazo para entrega de documentação vai de 10 de fevereiro a 11 de julho.