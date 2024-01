Total apreendido em drogas foi de 5280 pinos de cocaína e 610 tabletes de maconha - Divulgação 30BPM

Publicado 25/01/2024 16:01

Nesta quinta-feira (25), equipes do 30° Batalhão de Polícia Militar, em operação conjunta com a Companhia de Cães K9 da Guarda Civil Municipal de Teresópolis, após levantamento de informações do Serviço de Inteligência do 30° BPM, apreenderam farta carga de drogas no bairro Quinta Lebrão.

Ao todo foram encontrados 5280 pinos de cocaína e 610 tabletes de maconha, gerando prejuízo estimado em R$ 70 mil ao tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidas 60 munições de pistola calibre .40. Todo o material foi conduzido até a 110ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido.