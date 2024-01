No sábado (13), a queda de um poste após as chuvas no bairro Salaco deixou algumas ruas sem luz. - Reprodução Redes Sociais

Neste domingo (14), a Defesa Civil de Teresópolis registrou três ocorrências de deslizamentos de terra no município, em função das fortes chuvas, nos bairros da Prata, Fisher e Albuquerque. Nenhum deles com vítimas. Segundo a Defesa Civil, não há pontos de alagamento.



O maior volume de chuva registrado nas últimas 24h foi em Vargem Grande, onde choveu 27mm. O maior valor acumulado nas últimas 48h é no bairro do Vale da Revolta (114.8 mm), seguido por Corta Vento (93.2 mm) e Granja Florestal (82.6 mm). A previsão para o dia é de céu nublado a encoberto com pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte. Os ventos estarão fracos a moderados. A Defesa Civil pede à população que fique atenta aos Alertas via SMS e Sirenes. Em caso de emergência, deve-se ligar 199 ou entrar em contato via WhatsApp (21) 2742-7025.

