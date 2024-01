Tenente-coronel Holanda assume o 30º BPM em Teresópolis - Reprodução redes sociais

Tenente-coronel Holanda assume o 30º BPM em TeresópolisReprodução redes sociais

Publicado 11/01/2024 12:54

O 30° Batalhão de Polícia Militar está sob novo comando desde terça-feira (9) quando foi realizada no local uma solenidade de passagem de comando. O tenente-coronel André Holanda Cavalcante assumiu o comando do batalhão, substituindo o tenente-coronel Alex Marchito Soliva, que esteve à frente do 30º BPM por pouco mais de 2 anos. Além de ser morador de Teresópolis, o tenente-coronel Holanda, já atuou por duas vezes como subcomandante do 30° BPM e comandou, recentemente, o 11° BPM, em Nova Friburgo.

“Aproveito essa oportunidade para fazer um agradecimento pessoal a cada cidadão teresopolitano, por todo o apoio desde o início dessa missão que me foi confiada, de trabalhar na região dos quatro municípios, de Teresópolis, Sumidouro, Carmo e São José do Vale do Rio Preto. Não há como se fazer segurança pública sem o apoio da sociedade, a gente repete isso de forma incansável. Também faço um agradecimento a cada policial militar do 30º Batalhão, por todo o desempenho e pela missão exercida de maneira exemplar”, disse o tenente-coronel Soliva, durante a cerimônia.

Petrópolis e Nova Friburgo também têm novo comandante

Em Nova Friburgo, assumiu o 11º BPM o tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira, no lugar do tenente-coronel Holanda, que assumiu o comando do 30º BPM. Em Petrópolis, numa solenidade realizada quarta-feira (10), assumiu o comando do 26º BPM o tenente-coronel Alex Marchito Soliva, que até então comandava o 30º BPM. Segundo a Polícia Militar, a troca nos comandos tem a finalidade de renovar os modelos de gestão e motivar as tropas.