Pagamento por pix está em fase de testes na linha executiva Alto-AlbuquerqueBruno Nepomuceno

Publicado 09/01/2024 11:00

A Viação Dedo de Deus, que opera o serviço de transporte municipal em Teresópolis, deu início à fase de testes do sistema de pagamento por pix. A forma de pagamento está disponível, no momento, exclusivamente na linha executiva 03E - Alto x Albuquerque e, segundo a empresa, atende a uma demanda crescente de pessoas que abandonaram o dinheiro físico e agora tem no digital a forma mais usada para realizar pagamentos.

De acordo com o gerente administrativo da empresa, Marcelo Guzzo, "é um avanço importante que traz modernidade, além de rapidez no pagamento e no embarque nos ônibus da cidade. Iniciamos primeiro em uma linha com dois coletivos para termos um ambiente mais controlado de avaliação da eficiência”, afirma Guzzo.

O procedimento é simples. Basta fazer a leitura do QR Code na entrada dos ônibus através do celular e realizar o pagamento. O motorista recebe a informação da transação em tempo real através de um aparelho, não sendo necessária a apresentação de nenhum comprovante.

Caso o sistema tenha boa aceitação ele será ampliado para as demais linhas de ônibus do município, garante a empresa.