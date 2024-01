As motos apreendidas foram encaminhadas para o Depósito Público Municipal - Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:30 | Atualizado 02/01/2024 16:30

Dando continuidade à Operação Verão de fiscalização e manutenção da ordem pública em locais estratégicos, na cidade e no interior, foi realizada, no dia 27 de dezembro, mais uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Civil. A ação resultou na apreensão de 15 motocicletas em situação irregular, como falta de placa e de documentação do veículo e de condutores, por exemplo. As motos foram encaminhadas para o Depósito Público Municipal, onde se encontram outras 16, apreendidas durante a Operação Natal, realizada nos dias 24 e 25 de dezembro.



Lançada neste mês de dezembro para intensificar a coibição de infrações e garantir um trânsito mais seguro para condutores e pedestres, a Operação Verão seguirá durante todo o mês de janeiro. Serão conferidos o limite de velocidade nas vias urbanas e rurais, o respeito aos sinais de trânsito, a documentação de motoristas e de veículos, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.



Irregularidades como veículos com cano de descarga aberto, falta de placas, avanços de sinal e bandalhas no trânsito, como retorno em local não permitido e circulação em faixas de pedestres ou calçadas, podem ser denunciadas pelo número 153, da Guarda Civil Municipal. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar.



Combate ao comércio ambulante irregular

Ampliando as ações da Operação Verão, as equipes da GCM e da PM fiscalizaram a atuação de vendedores ambulantes no centro da cidade. O objetivo foi identificar os que têm autorização da Prefeitura para exercer a atividade, por meio do programa “Tô 100% Legal”, e orientar os que não têm, muitos deles de outras cidades, para que não insistam na prática, a fim de evitar a apreensão de suas mercadorias.

Agentes de Guarda Municipal orientaram ambulantes ilegais para que não insistam na prática, a fim de evitar a apreensão de suas mercadorias. Divulgação