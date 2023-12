Acusado foi levado à 110DP de onde será encaminhado para o sistema penitenciário - Divulgação

Acusado foi levado à 110DP de onde será encaminhado para o sistema penitenciárioDivulgação

Publicado 28/12/2023 10:20 | Atualizado 28/12/2023 10:27

Agentes da 110ª Delegacia de Polícia e Policiais Militares do 30º BPM, após investigação, cumpriram nesta terça (26), às 18:30h, mandado de prisão expedido no dia 19 de dezembro contra Carlos André de Oliveira de Carvalo Júnior. O suspeito foi localizado na rua Arlindo Carreiro, S/N (Servidão do Bombeiro), acompanhado da namorada menor que, segundo a PM, atua como vapor no tráfico local. Com o homem também foram apreendidos 10 pinos de cocaína.



Carlos André é acusado de fazer a distribuição das drogas na comunidade para o criminoso conhecido como Diony Lopes Torres, o Playboy, que está preso.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à 110ª DP, de onde será transferido para o Sistema Penitenciário.