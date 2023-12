Drogas apreendidas têm valor estimado de R$ 40 mil - 30BPM

Publicado 26/12/2023 16:04

Uma mulher foi presa no início da tarde desta terça-feira (26), no bairro do Golfe, com farta quantidade de material entorpecente. A suspeita, que foi encaminhada à 110ª DP pelos agentes do Serviço Reservado e das Patamos I e II da Polícia Militar, teria envolvimento amoroso com o traficante preso conhecido como Jhony Playboy que tem domínio do tráfico de drogas na região dos bairros das Paineiras, Barra do Imbuí e Vila Muqui.

Segundo a PM, a ação foi resultado do trabalho de inteligência que teve o objetivo de investigar e reprimir o "abastecimento" de drogas para venda durante o Revèillon.



Com a mulher, foram apreendidos 3.360 pinos de cocaína, 520 pedras de crack de R$ 10 e 339 pedras de sintéticas. O total estimado de "prejuízo" ao tráfico de drogas é de R$ 40 mil.