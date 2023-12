Autoridades na inauguração do 2º Destacamento de Polícia Montada de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Autoridades na inauguração do 2º Destacamento de Polícia Montada de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 22/12/2023 19:40

Na manhã desta quinta-feira (21), foi inaugurada a primeira base da cavalaria da Polícia Militar fora da capital do estado do Rio. O 2º Destacamento do Regimento de Polícia Montada agora vai ter uma sede na cidade de Teresópolis, no espaço do 7° Comando de Policiamento de Área - PMERJ no Parque Ermitage. A instalação, que servirá a toda Região Serrana, vai abrigar 10 animais, além de ter área de soltura e outras atividades.

“Esta é mais uma base de cavalaria da Polícia Militar que vimos implantando no interior do estado do Rio de Janeiro, como forma de buscar mais segurança para a população. Precisamos da integração das forças policiais com a sociedade, como ocorreu nessa obra em Teresópolis, com o poder público e a iniciativa privada caminhando na mesma direção e buscando o mesmo objetivo. É a Polícia Militar aumentando a sua presença no estado com tropas especializadas”, ressaltou o Coronel Henrique Marinho, Secretário de Estado de Polícia Militar.