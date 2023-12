Motoristas que trafegam pela Rio-Teresópolis passarão a pagar R$ 19,40 a partir do dia 18 de dezembro na nova praça de pedágio, em Guapimirim - Divulgação EcoRioMinas

Publicado 15/12/2023 16:26

A partir da 0h da próxima segunda-feira (18) tem início a cobrança da tarifa nas novas praças de pedágio da EcoRioMinas. A nova praça de pedágio para os motoristas que trafegam pelo trecho Rio-Teresópolis (BR-116) será em Guapimirim, na altura do km 13. Com o novo pedágio, a praça Engenheiro Pierre Berman, na BR-116/RJ (km 138), em Magé. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (8).

No entanto, não será apenas a praça de pedágio que mudará na rotina dos motoristas. Com a mudança, também foi autorizado o reajuste da tarifa, que passará a custa R$ 19,40 também a partir do dia 18. Motocicletas, motonetas, bicicletas moto, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático, são isentos da tarifa de pedágio. Segundo a concessionária, os valores foram calculados pela ANTT e levaram em consideração o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, com vista à recomposição tarifária, mais arredondamentos.



A cobrança das tarifas foi autorizada após a conclusão dos trabalhos iniciais realizados pela EcoRioMinas. Em um ano de operação, a concessionária gerou em torno de 4 mil empregos indiretos e cerca de 600 diretos, movimentando a economia dos dois estados, além de melhorias em diversas frentes de serviço, como recuperação de terraplenos e pavimento, implantação de defensas metálicas, sinalização horizontal, vertical e implantação de 18 Bases de Serviços Operacionais para atendimento ao usuário.



Formas de pagamento



O motorista pode realizar o pagamento das tarifas em dinheiro ou cartão, além da possibilidade de pagamento por aproximação. Também serão aceitas as modalidades DBTrans, Visa Vale e TAG de pagamento automático.



Benefícios

Os usuários que trafegam nas rodovias administradas pela EcoRioMinas serão contemplados com dois benefícios tarifários: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Para obter as vantagens, é necessário apenas, ter instalado no veículo um TAG, chip eletrônico autoadesivo colado ao para-brisa, que permite que os veículos passem pela pista automática de cobrança de pedágio.



DBT – Esse benefício oferece 5% de desconto a todas as categorias de veículos, independente da quantidade de viagens realizadas. Todo e qualquer veículo com TAG sempre que passar por uma das cabines automáticas de pedágio receberá 5% de abatimento no valor da tarifa.



DUF – O DUF contempla apenas veículos de passeio (automóvel, caminhonete e furgão; automóvel e caminhonete com semirreboque; automóvel e caminhonete com reboque). Esse benefício oferece uma redução adicional e progressiva no valor da tarifa a partir da segunda passagem pela mesma praça, mesmo sentido, realizada dentro do mesmo mês. Quanto mais você utiliza a rodovia, menor fica o valor do pedágio. A partir da 31ª passagem no mês, a tarifa mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês. Dessa forma, o motorista que passar até 31 vezes pela mesma praça e utilizar o desconto, pagará uma tarifa média de R$7,39 em Magé e R$4,50 em Guapimirim.



*Para veículos comerciais ou caminhões com 2 ou mais eixos, a tarifa é igual ao número de eixos, multiplicado pelo valor da tarifa básica.