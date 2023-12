Creche M. Profª. Mara Luciana Brandão Bravo, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 15/12/2023 15:42

A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis realiza de 22 a 26 de janeiro de 2024 a pré-matrícula para turmas de berçário, maternal e jardim nas creches municipais e centros municipais de Educação Infantil (CMEIs) para o próximo ano letivo. A Pré-matrícula deverá ser feita pelos pais ou responsáveis legais (ter a guarda do aluno) em uma das unidades listadas, de segunda (22/01) a sexta (26/01), das 8h às 16h. Devem ser apresentados todos os documentos relacionados abaixo. O resultado será publicado nos canais oficiais da Prefeitura em data a ser agendada e divulgada.

Na zona rural, pais e responsáveis poderão fazer a inscrição em uma das seguintes creches municipais que seja mais próxima de sua residência: Profª Alayde Ferreira da Silva (Vargem Grande), Doraci Dállia Granito (Bonsucesso) e Mariana Martuchelli (Independente de Mottas), das 8h às 16h.

Na área urbana, os pais e responsáveis poderão fazer o cadastro em uma das seguintes unidades escolares que seja mais próxima de sua residência, também das 8h às 16h:

CMEI Profª Marília Morgado Carneiro (Alto);

CM Começando a Viver (Alto);

CM Profª Mara Luciana Brandão Bravo (Fátima);

CM Mariazinha Jannotti (Araras);

CM Miss. Manoel Mello Silva (Agriões);

CM Paraíso (Vale do Paraíso);

CM Manoel Carreiro Sobrinho (Barra do Imbuí);

CM Lar de Isabel (Pimenteiras);

CM Edomiro (Loteamento Féo);

CM Profª Rosália Martins de Lima Silva (Fonte Santa);

CMEI José Maria Leitão Carneiro (Parque Ermitage);

CM Sempre Viva (Meudon);

CM Amor Perfeito (Pimentel);

CM Oscar Lobato (São Pedro)

CM São Pedro (São Pedro); e

CM Oneide Maria dos Santos (Várzea).

A vaga não está condicionada à ordem de inscrição.

Documentação necessária:

• Cópia da certidão de nascimento do aluno.

• Comprovante de residência atual (no mínimo 6 meses) em nome do responsável ou cópia do comprovante de aluguel (pode ser declaração do dono da residência).

• Cópia do RG e do CPF do responsável.

• Laudo médico original e atual (máximo 6 meses) no caso de estudantes com necessidades especiais.

• Cópia do comprovante de rendimentos/contracheque do responsável.

• Cópia do extrato do Bolsa Família atual (máximo 2 meses).

• Cópia do comprovante de trabalho de todos os moradores da residência.

• Cópia do comprovante de aluguel (pode ser declaração do dono da residência).

• Situação de risco: a criança estar em situação de risco comprovado através de relatório descritivo lavrado pelo Conselho Tutelar, Ministério Público ou Vara da Infância e Juventude.

• Cópia da certidão de nascimento dos irmãos, em cada pré-matrícula realizada.