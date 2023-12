Show é oportunidade para os teresopolitanos terem acesso à música internacional de qualidade - Divulgação

Publicado 08/12/2023 10:48

No próximo dia 16 de dezembro, sábado, vai subir ao palco no Centro Cultural Feso Pro Arte (CCFPA) mais duas grandes atrações internacionais: a cantora norte-americana Rachel Fields e o músico inglês Ian Siegal.

Nascida em uma família musical de Pine Fields, no Arkansas, por mais de 20 anos Rachel Fields encanta com a sua voz pelo mundo todo, sendo considerada uma das melhores cantoras de Blues da atualidade por inúmeros artistas e autoridades do gênero. Atualmente, Rachel faz parte da banda Brick Fields e também das Divas On Fire.

Ian Siegal começou com a música bem jovem, pelas ruas de Berlim ainda quando era um garoto, até voltar para Nottingham na Inglaterra, tocando em clubes pequenos e finalmente partindo para Londres, onde conheceu grandes palcos e platéias numerosas. Em 2003 e 2004 sua carreira despontou quando abriu para o ex- Rolling Stone Bill Wyman em duas turnês pela Europa. Já tendo passado por mais de 35 países, com uma vasta discografia e tendo recebido inúmeros prêmios, Siegal, em 2016, gravou e viajou com Jimbo Mathus no Mississippi, mostrando sua técnica e familiaridade com o Blues.