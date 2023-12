Autoridades do Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário e familiares do promotor estiveram presentes à solenidade. - BRUNO NEPOMUCENO

Publicado 08/12/2023 10:38

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (7), foi inaugurado o auditório da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em Teresópolis, nomeado Auditório Promotor de Justiça Marcos da Motta. Autoridades do Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário e familiares do promotor estiveram presentes à solenidade.



O promotor Marcos da Motta faleceu em 12 de março de 2021 e deixou a esposa, defensora pública de Teresópolis, Drª. Fernanda Santos e três filhas. A esposa fez um discurso emocionante em que destacou os traços cuidadosos do promotor. Em seu discurso, o Procurador-Geral de Justiça Luciano Mattos falou sobre a importância do promotor em Teresópolis e da sua identidade marcante na Comarca e da justa homenagem em dar seu nome ao auditório.



Em Teresópolis, Dr. Marcos da Motta foi titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis e da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do município, último cargo que ocupou no parquet fluminense.

A subprocuradora-geral do município, Mariana Vieira, representou o Prefeito Vinicius Claussen. “O Dr. Marcos da Motta teve uma atuação bem marcante na Tutela Coletiva e uma preocupação admirável com o bem da sociedade e as questões da cidade. Ele foi atuante e bastante cooperativo com as políticas públicas, além de ter tido importante atuação frente à 2ª Promotoria de Justiça Criminal em nosso município”, frisou a subprocuradora.