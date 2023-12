Maior shopping da cidade investiu em decoração especial e em ação promocional com sorteio de um apartamento entre os clientes - Divulgação

Publicado 14/12/2023 15:26

Os lojistas do estado do Rio de Janeiro estão animados com as vendas para o Natal. De acordo com a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a expectativa dos comerciantes é uma alta de 6% nas vendas para a data, que é responsável por cerca de um terço do faturamento anual do setor. A pesquisa sobre a expectativa para o Natal ouviu 350 lojistas no Rio de Janeiro, mas as pespectivas para Teresópolis são as mesmas.

Os dados corroboram as conclusões obtidas pela Meta, no estudo intitulado “Expectativas da Temporada de Compras 2023”, em parceria com a Offerwise. O resultado revelou que 89% dos consumidores brasileiros têm planos de realizar compras durante o período que começou na Black Friday e vai até o Natal.

“Não apenas o clima que o Natal inspira, mas a queda da taxa de desemprego, inflação sob controle, juros em queda, gera uma grande expectativa para as vendas de fim de ano. Estimamos um crescimento de 6% com relação a 2022", pontua o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.

No cenário local, os comerciantes estão apostando em diferentes estratégias para atrair os consumidores para as compras, como promoções, kits promocionais, liquidações e sorteios. O mais emblemático na cidade é do maior shopping local que vai sortear um apartamento de dois quartos em condomínio com lazer entre os clientes que façam a partir de R$ 300 em compras. A promoção já está em vigor e se estende até 7 de janeiro. O empreendimento também tem decoração especial e espaço para a tradicional foto com o Papai Noel.

"Temos o mais completo espaço comercial da cidade, com mix qualificado e ótima localização central. É um empreendimento que vem se destacando nos últimos anos e com uma nova expansão prevista para proporcionar mais conforto aos clientes e oferecer novas opções de lazer e gastronomia à cidade. Neste ano, o estamos com crescimento de 27% de fluxo de pessoas comparado ao ano anterior, gerando uma expectativa otimista para as vendas neste Natal", comenta Ralph Freitas, superintendente do Teresópolis Shopping.

A construtora do imóvel a ser sorteado destaca o simbolismo da ação: "Estamos mais uma vez repetindo a parceria de sucesso com o shopping de realizar o sonho da casa própria de uma família neste período especial e simbólico, que é o Natal. Mais do que marketing, a ação é a forma que nossa empresa encontrou de celebrar mais um ano de conquistas na nossa cidade", declara Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos.