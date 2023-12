Vacina está disponível em todas as nossas Unidades Básicas de Saúde e no CES várzea (posto da Várzea) - Divulgação

Publicado 11/12/2023 08:59

Seguindo as recomendações do Ministérios da Saúde após a identificação das sublinhagens JN.1 e a JG.3 de uma variante da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando uma nova dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para o grupo prioritário , composto por pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses.

A dose de reforço da vacina bivalente para o grupo prioritário já está disponível em todas as nossas Unidades Básicas de Saúde e no CES várzea (posto da Várzea), de segunda a sexta, de 9h às 16h. O interessado deve procurar a unidade mais próxima com o comprovante de vacinação da primeira dose da vacina bivalente em mãos.