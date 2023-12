Mais de mil pinos de cocaína apreendidos na mata da região do Rosário - Divulgação

Mais de mil pinos de cocaína apreendidos na mata da região do RosárioDivulgação

Publicado 11/12/2023 08:52

Na tarde deste domingo (10), policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis, em ação conjunta com a Companhia de Cães Farejadores da Guarda Civil Municipal, a K9, identificaram e apreenderam farta carga de material entorpecente na região da Serra dos Cavalos. Foram apreendidos mais de mil pinos de cocaína, que seria distribuída nas comunidades do Perpétuo, Rosário e Pimentel, região do grande São Pedro.

As drogas foram encontradas enterradas em área de mata que interliga o alto das três comunidades. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 32 mil.