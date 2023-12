O Subtenente Douglas de Souza Mathias passou o cargo ao Subtenente Carlos Henrique Nunes - Bruno Nepomuceno

Publicado 18/12/2023 16:23

Depois de três anos como Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Teresópolis, órgão encarregado de formar atiradores e/ou cabos de segunda categoria (reservistas) para o Exército Brasileiro, o Subtenente Douglas de Souza Mathias passou o cargo ao Subtenente Carlos Henrique Nunes.

Realizada no dia 14, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, a cerimônia de transmissão foi conduzida pelo Tenente-coronel Rafael Domingues de Oliveira, Chefe de Seção do Serviço Militar do Comando da 1ª Região Militar. Também foi descerrada a fotografia que ficará exposta na Galeria dos Chefes de Instrução do Tiro de Guerra.

Transferido para o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, em Brasília, o Subtenente Douglas fez um discurso de despedida emocionado, agradecendo o apoio recebido durante sua passagem pelo município. Vindo do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Petrópolis, o Subtenente Nunes ocupará a Chefia de Instrução no período 2024/2025.

Participaram da solenidade representantes do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha e do Posto de Recrutamento e Mobilização do Exército, em Niterói, e da Polícia Rodoviária Federal, entre outras instituições militares e civis.