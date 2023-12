Segundo HCTCO, dívida da Prefeitura com o hospital chega a R$ 100 milhões - Thiago Pereira Dantas

Segundo HCTCO, dívida da Prefeitura com o hospital chega a R$ 100 milhõesThiago Pereira Dantas

Publicado 18/12/2023 15:30

A Prefeitura Municipal de Teresópolis fechou um acordo na 1ª Vara Cível de Teresópolis, na tarde de sexta-Feira (15), para restabelecer os atendimentos SUS suspensos parcialmente pelo Hospital das Clínicas Constantino Otaviano (HCTCO). Todos os atendimentos foram restabelecidos, segundo a Secretaria de Saúde (SMS).

A SMS informou, ainda, que todos os exames, consultas e cirurgias que estavam marcados no período de 7 de dezembro a 15 de dezembro de 2023 serão remarcados e avisados pelo HCTCO e pelo órgão. Os pacientes que estavam agendados para esse período serão atendidos com prioridade no início de janeiro.