RJ para Todos oferece oportunidade de emissão de documentos gratuitos - Reprodução Redes Sociais

RJ para Todos oferece oportunidade de emissão de documentos gratuitosReprodução Redes Sociais

Publicado 19/12/2023 08:38 | Atualizado 19/12/2023 08:45

O Governo do Estado do RJ realiza na próxima sexta-feira (22), em Teresópolis, mais uma edição do programa RJ para Todos, da Secretaria de Estado de Governo - Segov. Na estrutura, que será montada no bairro da Fonte Sante, Km 79 da RJ-116, a população terá acesso serviços gratuitos, como emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; poderá fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor. O atendimento será das 9h às 13h. Para garantir atendimento de forma organizada, as senhas serão distribuídas até às 11h.

"Sabemos da dificuldade que as pessoas têm para encontrar tempo no dia a dia de trabalho para resolver algumas questões, como a retirada de documento, por exemplo, por isso estamos levando o RJ Mais Serviços ao Centro da cidade. É uma ação pensada para facilitar a vida das pessoas", destaca o secretário de Governo Bernardo Rossi.

Para Alex Castellar, assessor especial do Governo do Estado, o RJ para Todos vai ao encontro da intenção do governo de estar presente na vida dessas pessoas que mais precisam. “Sabemos que o povo quer produzir, trabalhar, ter o seu emprego e dar uma vida digna para sua família. Ações como essa mostram o compromisso do Governo do Estado em levar possibilidades de reinserção familiar, empregabilidade e de promover cidadania aos teresopolitanos”, comenta Castellar.

Para o assessor especial do Governador, Alex Castellar, ações como o RJ para Todos mostram o compromisso do Governo do Estado em levar possibilidades de reinserção familiar, empregabilidade e de promover cidadania aos teresopolitanos Divulgação

Para a retirada de documento de identidade é importante que o interessado tenha em mãos a certidão de nascimento ou casamento original. Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.