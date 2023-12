Acidente na BR-116/RJ - Rio/Teresópolis (Serra) no sábado (23) causou congestionamento - EcoRioMinas

Acidente na BR-116/RJ - Rio/Teresópolis (Serra) no sábado (23) causou congestionamentoEcoRioMinas

Publicado 23/12/2023 18:00

A EcoRioMinas estima um fluxo de aproximadamente 63 mil veículos passando pela BR-116, no trecho que contempla a Serra, no feriado de Natal, que considera todo o período de sexta (22) a segunda-feira (25).

A concessionária alerta que os motoristas que precisarem fazer uma parada ao longo da viagem contam com bases de serviços operacionais ao longo do trecho. As estruturas podem ser usadas como ponto de apoio para os motoristas e são compostas por sanitários, água, entre outras comodidades e ficam localizadas em pontos estratégicos que permitem o deslocamento rápido das equipes para os atendimentos.

Para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e assegurar a fluidez no tráfego, a concessionária vai contar com reforço dos veículos operacionais, entre guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção, ambulâncias, caminhões-pipa e de combate a incêndio. Os times de inspeção de tráfego vão percorrer as vias 24h para identificar a necessidade de suporte aos usuários.

Como medida preventiva de segurança, a EcoRioMinas recomenda que os motoristas mantenham a distância segura do veículo à frente – uma vez que as colisões traseiras são os incidentes de trânsito mais frequentes – respeitem o limite de velocidade da rodovia, utilizem as setas da maneira correta, usem sempre o cinto de segurança e realizem a manutenção preventiva do veículo.

Pedágio

As praças de pedágio também vão receber reforços por conta do aumento de fluxo. Os papa-filas (arrecadadores volantes), vão agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento. Se preferir, o usuário pode efetuar o pagamento por aproximação através de cartões nas funções débito e crédito.

Canais de atendimento

Antes de pegar a estrada, os motoristas podem conferir as condições de trânsito através do Twitter (X) @ecoriominas, site www.ecoriominas.com.br. Em caso de dúvidas e emergências, os usuários devem ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.