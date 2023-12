Confira as vagas de emprego no Sine de Porto Real - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas de emprego no Sine de Porto RealMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/12/2023 08:54 | Atualizado 24/12/2023 08:54

O SINE Teresópolis está disponibilizando 132 oportunidades de emprego até o dia 29 de dezembro. Hás vagas para profissionais com experiência (ajudante de cozinha, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, empregada doméstica, garçom, pedreiro, programador visual gráfico); para candidatos sem experiência (vendedor interno, oficial de manutenção predial, camareira de hotel, ajudante de motorista); para pessoas com deficiência (PcD) sem experiência (atendente de loja) e para estágio (auxiliar administrativo).



Atendimento: De 26 a 28/12, o expediente ocorrerá das 9h às 17h, e no dia 29/12, das 9h às 13h, no SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675), na Várzea, e na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100), no bairro de São Pedro.



Documentos: Os interessados devem ter em mãos RG, CPF e número do PIS – se não tiver, o cadastro é gerado na hora. Também é preciso apresentar a carteira de trabalho, mas caso o candidato não possua, é possível solicitar a versão digital pelo Portal do Trabalhador. Pelo link www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador também é possível agendar o atendimento presencial no SINE Teresópolis, conferir as vagas disponibilizadas e solicitar a emissão do seguro-desemprego.



Os candidatos devem manter o seu currículo atualizado no SINE.