Alex Castellar e Antonio Florencio de Queiroz Jr, presidente do Conselho do Sebrae-RJ e da Fecomercio-RJDivulgação

Publicado 23/12/2023 00:00

Assessor especial do Governo do Estado, Alex Castellar tomou posse, na quinta-feira (21), como membro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RJ, órgão máximo da estrutura organizacional da entidade, responsável pela definição das políticas gerais de administração da entidade. Por indicação do Governador Cláudio Castro, Castellar é o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI). Além da SEDEERI/ Governo do Estado, outras 15 instituições de apoio ao pequeno empreendedor compõem o conselho, presidido por Antônio Florêncio de Queiroz Jr, atual presidente da Fecomércio-RJ.

“Honra máxima para mim assumir uma cadeira no conselho estadual do Sebrae, uma das instituições mais relevantes do país, que vem fazendo parte da minha trajetória pública: já fiz o ‘Empretec’, participei do ‘Lidera’ como Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e ganhei o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor pelo projeto Casa da Inovação. Uma prata da casa que agora pode sentar à mesa de liderança para ajudar na tomada de decisões que contribuam para a criação de políticas públicas para desenvolver as micro, pequenas e médias empresas do Estado, com olhar também para Teresópolis”, comentou Castellar agradecendo ao Governador Cláudio Castro e ao Secretário Rodrigo Abel pela indicação para representar o Governo do Estado nesse conselho.