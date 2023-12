Guarda Municipal apreende 17 motocicletas na operação de Natal - GCM

Publicado 26/12/2023 10:29 | Atualizado 26/12/2023 11:39

Visando coibir as "badernas" durante as festas de fim de ano, a Guarda Civil Municipal de Teresópolis em parceria com a Polícia Militar está realizando operações de fiscalização de trânsito. Durante a véspera e as primeiras horas de natal, foram feitas fiscalizações na região central do município, no bairro do Alto e nos bairros de Bonsucesso e Vargem Grande. Como resultado 17 motos foram apreendidas, 16 foram levadas para o Depósito Público Municipal e uma para o pátio da 110ª DP.

A ‘Operação Natal’ teve como objetivo a identificação e fiscalização de crimes e infrações de trânsito praticadas por condutores de motocicletas, entre eles, desrespeito aos sinais de trânsito e o limite de velocidade.



‘Operação Verão’

Com o objetivo de intensificar a coibição às violações no trânsito, principalmente com relação aos motoqueiros, a Secretaria de Segurança Pública está articulando com a Polícia Militar a ‘Operação Verão’. Serão feitas operações de trânsito em conjunto visando unir forças para promover mais segurança e ordem, e assim evitar tragédias.

A fiscalização começou no Natal e os trabalhos seguem durante todo o mês de janeiro. Entre as muitas medidas que serão tomadas, os motoqueiros sem placa serão conduzidos à delegacia, multados pelas infrações e suas motos serão levadas para o depósito público municipal.



Como Denunciar

A GCM destaca que é fundamental o apoio da população na construção de um trânsito mais seguro, ressaltando que é possível colaborar denunciando irregularidades, como os veículos com o cano de descarga aberto, a falta das placas, ou mesmo as bandalhas, como o retorno em local não permitido, a circulação em faixas de pedestres ou calçadas, e os avanços de sinal.



O cidadão pode fazer contato com o telefone da GCM que é o número 153. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa nem se identificar.