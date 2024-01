Contribuintes que não conseguirem emitir a guia online do IPTU podem comparecer à Secrataria de Fazenda, no térreo da Prefeitura - Divulgação

Publicado 03/01/2024 11:09

Os contribuintes de Teresópolis já podem emitir o carnê digital para pagamento do IPTU 2024 pelo site da Prefeitura . O Governo oferece um desconto de 15% para pagamento do imposto em cota única até o dia 31 de janeiro de 2024 e de 10% para quitação em parcela única até o dia 29 de fevereiro de 2024. Cerca de 43.800 carnês físicos também já foram enviados e, os próximos dias, chegarão no endereço dos contribuintes.

Segundo a Prefeitura, como aconteceu nos últimos anos, não houve aumento do imposto. Conforme previsto na Lei Complementar nº 195, de 14/10/2015, o valor é corrigido em função da variação acumulada do IPCA. O IPTU de 2024 terá 5,19% de correção, relativo à variação acumulada do IPCA de outubro de 2022 a setembro de 2023.

COMO PAGAR

A Prefeitura de Teresópolis emitiu as guias do IPTU contendo o QR Code para pagamento via PIX. Basta apontar a câmera do smartphone, copiar o código gerado e fazer o Pix. O IPTU 2024 também pode ser pago nas agências dos Bancos Santander e Caixa Econômica Federal e em seus canais de atendimento e também nas casas lotéricas. Clientes do Itaú e Banco do Brasil poderão fazer o pagamento pelo Internet banking e terminais de autoatendimento.

O contribuinte que não tem acesso à internet pode comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), e solicitar a impressão do documento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. Para facilitar a localização, é solicitado que seja apresentada a guia ou o carnê do ano anterior.