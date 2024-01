Empresa terá o desafio de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em Teresópolis - Leonardo Ripamonti/Cedae

Empresa terá o desafio de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em TeresópolisLeonardo Ripamonti/Cedae

Publicado 05/01/2024 18:08

A empresa Águas da Imperatriz, do Grupo Águas do Brasil, inicia a operação plena, em Teresópolis, neste sábado (06), com o compromisso de mudar a história do saneamento do município, que até hoje não conta com coleta e tratamento de esgoto. A concessionária tem como meta universalizar a distribuição de água tratada e a coleta de tratamento de esgoto, de acordo com as diretrizes do novo marco legal do saneamento, que prevê a universalização dos serviços até 2033. A Águas da Imperatriz também vai assegurar um valor de tarifa de água 10% menor para todos os usuários.



Com quase 1 bilhão de reais em investimentos previstos, como previsto do projeto de concessão, a Águas da Imperatriz vai construir novas redes de água e esgoto, modernizar e ampliar os sistemas de distribuição, construir Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e investir fortemente na implantação de novas tecnologias. A falta de tratamento de esgoto no município resulta, entre outros problemas, em danos ambientais significativos. Os serviços da concessionária contribuirão para a despoluição dos rios da cidade, principalmente o Rio Paquequer, que tem sua nascente no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

“É o maior projeto de infraestrutura da história de Teresópolis sendo concretizado e, como anunciamos desde o início, com redução de 10% na tarifa de água para todos os usuários. A meta é garantir, nos próximos anos, os serviços inéditos de coleta e tratamento de esgoto para 90% do município, cidade e interior, além de água tratada de qualidade para toda a população”, salienta o Prefeito Vinicius Claussen.



Como ocorre em outras cidades atendidas pelo Grupo, a empresa vai levar ações de conscientização ambiental para comunidades, escolas, universidades e, dessa maneira, garantir que a população tenha acesso a um futuro mais digno e sustentável. Os clientes da concessionária terão acesso aos canais de relacionamento digitais da empresa, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, além de uma loja de atendimento presencial localizada no Centro da cidade.



Um moderno Centro de Controle Operacional (CCO) foi implantado na sede da concessionária para fazer o monitoramento de toda a rede de abastecimento da cidade, em tempo real, com objetivo de garantir a excelência na prestação do serviço.



“Estamos seguros e preparados para assumir este desafio. Levar mais qualidade de vida para as pessoas por meio do saneamento é um compromisso do Grupo Águas do Brasil. Não tenho dúvidas de que vamos contribuir para o desenvolvimento de Teresópolis e não mediremos esforços para ver a cidade avançar cada vez mais”, conclui o superintendente da concessionária Águas da Imperatriz, Jackson Pires.



O nome da concessionária é uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II, que também inspirou o nome da cidade, que hoje conta com 165 mil habitantes. Teresópolis – Cidade de Teresa – é um dos principais municípios turísticos do estado.