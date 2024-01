Senac Teresópolis fica localizado no Centro da cidade - Divulgação

Senac Teresópolis fica localizado no Centro da cidadeDivulgação

Publicado 08/01/2024 19:59

O início de um novo ano é sempre época de traçar metas e objetivos para o futuro. Para quem quer começar uma nova profissão, gerar renda e evoluir na carreira, por exemplo, esse é o momento ideal para buscar cursos de educação profissional e investir em conhecimento que possa impulsionar o crescimento profissional e ampliar as perspectivas de sucesso no mercado de trabalho. Pensando nisso, a unidade Teresópolis do Senac RJ oferece cursos em diversas áreas, com início em janeiro, fevereiro e março, para quem busca se atualizar ou mesmo ingressar em uma nova área.

Estão abertas as inscrições para os cursos de Organização de Espaços Residenciais, Paisagismo - Técnicas e Projetos, Maquiador, Micropigmentador, Alongamento de Cílios, Design de Sobrancelhas, Barbeiro, Ventosaterapia e Moxabustão, Alongamento de Cílios, Introdução à Fotografia Digital, Técnico em Enfermagem, Assistência de Enfermagem Oncológica, Informática Fundamental e Técnico em Administração. Os interessados devem se inscrever na unidade (Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 - Várzea, Teresópolis) ou solicitar informações pelo telefone (21) 2018-9045, por WhatsApp (21) 98556-6922 ou, ainda, através do e-mail teresopolis@rj.senac.br.

Sobre o Senac RJ

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Unidade Senac Teresópolis

(Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 - Várzea, Teresópolis)

Tel.: (21) 2018-9045

WhatsApp: (21) 98556-6922

E-mail: teresopolis@rj.senac.br

Organização de Espaços Residenciais

Início: 13/01/2024

Aulas: Sábados, das 9h às 13h

Paisagismo - Técnicas e Projetos

Início: 13/01/2024

Aulas: Sábados, das 9h às 13h

Design de Sobrancelhas

Início: 18/01/2024 5ª - 18:00/22:00

Aulas: Quintas-feiras, das 18h às 22h

Ventosaterapia e Moxabustão

Início: 19/01/2024

Aulas: Sextas-feiras, das 13h às 17h

Técnico em Enfermagem

Início: 22/01/2024

Aulas: 2ª,4ª,5ª,6ª, das 18h às 22h

Alongamento de Cílios

Início: 23/01/2024

Aulas: Terças, das 18h às 22h

Introdução à Fotografia Digital

Início: 27/01/2024

Aulas: Sábados, das 9h às 13h

Assistência de Enfermagem Oncológica

Início: 29/01/2024

Aulas: Segundas, das 18h às 22h

Barbeiro

Início: 21/02/2024

Aulas: Segundas e quartas, das 13h às 17h

Informática Fundamental

Início: 23/02/2024

Aulas: Sextas, das 18h às 22h

Técnico em Administração

Início: 11/03/2024

Aulas: Segunda a sextas, das 18h às 22h

Maquiador

Início: 12/03/2024

Aulas: Terças e quintas, das 13h às 17h

Micropigmentador

Início: 12/03/2024

Aulas: Terças, das 18h às 22h

Alongamento de Cílios

Início: 21/03/2024

Aulas: Quintas, das 18h às 22h