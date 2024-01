Seleção Pré-Olímpica inicia preparação para torneio na Venezuela - Joilson Marcone/CBF

Seleção Pré-Olímpica inicia preparação para torneio na VenezuelaJoilson Marcone/CBF

Publicado 09/01/2024 11:07 | Atualizado 09/01/2024 11:09

A Seleção Brasileira iniciou, nesta segunda-feira (8), na Granja Comary, em Teresópolis, os treinamentos visando o Pré-Olímpico na Venezuela. Sob o comando do técnico Ramon Menezes, os 23 atletas foram a campo às 17h30, marcando o início oficial da preparação, que vai até dia 16 na cidade.

O treinamento começou com uma sessão educativa, focando em técnicas ofensivas e defensivas. Os atletas participaram de exercícios específicos, atualizando aspectos estratégicos fundamentais para o estilo de jogo pretendido pela comissão técnica. O treinamento também teve triangulações e finalizações sem marcação. Todos os atletas trabalharam chutes no gol, com ou sem cruzamentos. O técnico Ramon Menezes falou sobre os primeiros passos da equipe rumo ao Pré-Olímpico.



"Estamos agora em um tempo de preparação, sabemos que é um período curto e temos que aproveitar ao máximo. Quando chegamos aqui na Seleção, elogiei muito essa geração, porque de fato eu estava de frente de uma geração muito promissora, que vem comprovando isso . E a gente já carrega o nosso trabalho com uma competição muito importante, sabemos da importância que é esse Pré-Olímpico para todos nós”, enfatizou, Ramon.

O treinador não deixou de mencionar os desafios que se apresentam no horizonte, destacando as dificuldades decorrentes da competição sul-americana.



"Uma competição sul-americana que já temos experiência, mas sabemos que vai ser ainda mais difícil, porque um Pré-Olímpico classifica apenas duas equipes. Por outro lado, a gente ainda carrega a responsabilidade do Brasil ser bicampeão olímpico. Mas o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é buscar nossa classificação primeiro. Temos jogadores com histórico fantástico de Seleção Brasileira, de base, alguns que já tiveram a oportunidade de estar na Seleção Principal. É um grupo forte, concentrado, para que a gente consiga conquistar nosso objetivo e que 2024 seja um ano muito positivo para nós”, finalizou.



Nesta terça-feira (9), está prevista uma agenda ainda mais intensa, com treinamentos programados em dois períodos: manhã e tarde.

Pré-Olímpico



A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. O Brasil está no Grupo A do Torneio, junto da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para as Olimpíadas de Paris.