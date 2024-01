Homem assassinado estaria envolvido na disputa de facções criminosas pelo tráfico de drogas na região - Cacau Repórter

Homem assassinado estaria envolvido na disputa de facções criminosas pelo tráfico de drogas na regiãoCacau Repórter

Publicado 13/01/2024 09:54

Um homem identificado como Wellington, que residia no bairro da Barra do Imbuí, foi a vítima fatal de um homicídio ocorrido noite desta sexta-feira (12) no local conhecido como Corte da Barra, na Avenida Presidente Roosevelt (BR-495), em Teresópolis. A via, que faz a ligação entre a Várzea e a Barra, está sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo informações extra-oficiais, o rapaz teria envolvimento com o tráfico de drogas da região e já teria passagens na polícia. Procurada, a 110ª Delegacia de Polícia ainda não respondeu sobre as linhas de investigação oficiais.