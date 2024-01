Orçamento para a construção do novo conjunto habitacional está garantido, diz Governo do Estado do RJ - Divulgação GOV RJ

Publicado 12/01/2024 11:00

Neste 11 de janeiro, dia em que a maior tragédia da Região Serrana completou 13 anos, o Governo do Estado publicou o fim da licitação para construção de 500 moradias no Parque Ermitage, em Teresópolis. A Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis) concluiu a concorrência, trazendo o resultado no Diário Oficial desta quinta-feira (11). O próximo passo é assinar o contrato com a empresa vencedora para dar início à obra.



Os apartamentos vão ser destinados às famílias que perderam a moradia nas enchentes de 2011 ou aquelas em situação de vulnerabilidade que recebem aluguel social. O investimento de R$ 97,7 milhões vai tirar do papel a 2ª fase do complexo, localizado na altura do Km 80 da Rodovia Rio-Bahia, que já abriga cerca de 7 mil moradores.



"Assumi esse compromisso com famílias que esperam há tanto tempo e pedi prioridade nesse e nos demais projetos para os municípios da Região Serrana. Trabalhamos diariamente para que esses imóveis sejam construídos. O segundo condomínio do Parque Ermitage terá toda infraestrutura para dar dignidade e qualidade de vida a essas pessoas", destacou o governador Cláudio Castro.



O prefeito de Teresópolis comemorou o anúncio. “Nos últimos cinco anos batalhamos junto ao Governo do Estado para garantir moradia digna às famílias que ainda aguardam para serem atendidas e hoje recebemos essa excelente notícia! Agradecemos ao Governador Claudio Castro por esse importante passo para o atendimento desse pleito legítimo de pessoas tão sofridas”, frisou o Prefeito Vinicius.



O secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, adiantou que o recurso para iniciar a obra já está garantido. "Toda secretaria se empenhou bastante nessa licitação e já separamos os recursos. Quando o Orçamento 2024 abrir, poderemos dar andamento para que a população possa ver as máquinas e operários trabalhando nessa obra, esperada há 13 anos", afirmou Bruno Dauaire.



De acordo com o secretário, em um ano, a pasta deu andamento em projetos para as cidades atingidas por tragédias climáticas. Foram incluídas quase 300 unidades para Petrópolis, no Minha Casa Minha Vida e, em breve, lançará os editais. Serão 128 unidades habitacionais para Sumidouro, 120 para São José do Vale do Rio Preto e 64 para Comendador Levy Gasparian.



Alex Castellar, assesssor especial do Governador, reforçou o compromisso do Governo do Estado com Teresópolis: "Uma notícia muito esperada para as famílias vítimas da tragédia de 2011, que completa agora 13 anos. Mais uma vez o Governo Cláudio Castro comprova seu compromisso com a população de Teresópolis e com essa dívida histórica que foi herdada pela sua gestão. Em breve, começa a construção deste empreendimento, com toda a infraestrutura e dignidade que essas pessoas precisam e merecem", disse.



O empreendimento

No Parque Ermitage, serão construídos quatro conjuntos habitacionais, num total de 25 blocos de cinco pavimentos cada. Os apartamentos terão dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Todos os condomínios terão áreas de convivência, com centro comunitário, parque infantil, academia para Terceira Idade e área de churrasqueira.