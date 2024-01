Interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível na Casa de Cultura, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e de 10h às 17h nos finais de semana. - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/01/2024 11:03

A Casa de Cultura Adolpho Bloch de Teresópolis está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Dança e de Teatro para o ano letivo de 2024. Cumprindo a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são reservadas para alunos da rede pública e beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.

São 67 vagas distribuídas entre as turmas de Introdução ao Ballet (Baby Class – 05 a 07 anos), Ballet Clássico (15 anos ou mais), Dança Livre (08 a 17 anos), Ritmos (18 anos ou mais) e Ritmos 50+ (50 anos ou mais). As inscrições seguem até 29 de janeiro para Ballet Clássico e até o dia 04 de fevereiro para as demais modalidades.

Já para o Curso Livre de Teatro Estrela Mattos são 45 vagas gratuitas para interessados a partir dos 12 anos, com inscrições até o dia 05 de fevereiro.

Os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível na Casa de Cultura (Praça Juscelino Kubitschek, Araras), de segunda a sexta, das 9h às 18h, e de 10h às 17h nos finais de semana.

O formulário também pode ser acessado através do link do Manual de Inscrições, que traz todas as informações sobre os cursos, documentos solicitados e período de matrícula. Para os cursos de dança o link é https://bit.ly/curso-danca-teresopoli s e para os de teatro, o link é http://bit.ly/curso-teatro-teresopolis

O início das aulas acompanhará o calendário oficial das escolas da Rede Municipal de Ensino, previsto para o dia 05 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2644-4092 e também pelo e-mail casadeculturaadolphobloch@gmail.com.