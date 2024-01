Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores - Reprodução

Publicado 16/01/2024 11:38

Quem busca emprego deve estar atento, pois o SINE Teresópolis está disponibilizando 220 vagas até o dia 26 de janeiro. A maioria das oportunidades são para profissionais com experiência. Se destaca a quantidade de vagas para técnico de suporte de TI (43 vagas) e de servente de obras (12 vagas). Acesse todas as vagas disponíveis aqui

Atendimento: O atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 9h às 17h, no SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675), na Várzea, e na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100), no bairro de São Pedro.

Documentos: Os interessados devem ter em mãos RG, CPF e número do PIS – se não tiver, o cadastro é gerado na hora. Também é preciso apresentar a carteira de trabalho, mas caso o candidato não possua, é possível solicitar a versão digital pelo Portal do Trabalhador.