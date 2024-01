Deadlift é um desafio que consiste em levantar o máximo de peso usando as coxas e os quadris - FEPERJ

Deadlift é um desafio que consiste em levantar o máximo de peso usando as coxas e os quadrisFEPERJ

Publicado 24/01/2024 13:57

O Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara – o Pedrão será palco da terceira edição do Desafio Serrano de Deadlift neste sábado (27), a partir das 9h, com entrada franca.



Com mais de 100 atletas inscritos nas categorias Estreante, Júnior, Subjúnior, Open, Master I e III, o campeonato é resultado de parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e a Federação Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ).



Neste esporte de força, o objetivo do atleta é levantar o maior peso possível do chão até o nível da coxa, usando principalmente os músculos da perna e do quadril. É utilizado por atletas de vários esportes e praticantes de musculação para aumentar potência e força.

Segundo a organização, o evento serrano é voltado para novos nomes: apresentar o esporte, atrair talentos e reunir a comunidade do Powerlifting na cidade de Teresópolis. Por isso, são adotadas sempre uma dinâmica e estrutura que facilitam a experiência dos iniciantes, em um campeonato mais rápido que o de Powerlifting e mais acessível para todos.



Serviço:

Desafio Serrano de Deadlift

Dia: 27/01, sábado

Hora: 9h

Local: Ginásio Pedro Jahara - Pedrão

Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, Várzea

Entrada franca.