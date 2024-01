Frejat é a grande atração musical do Sesc Verão, no sábado (27), às 20h, na Praça Olímpica - Divulgação

Frejat é a grande atração musical do Sesc Verão, no sábado (27), às 20h, na Praça OlímpicaDivulgação

Publicado 22/01/2024 12:02

Nos dias 27 e 28, o Sesc Verão invade a Praça Olímpica da cidade com programações de recreação para toda a família. Até 17h o público pode desfrutar de muitas atividades de lazer e entretenimento. A partir das 20h, no palco principal da praça, acontece o show do Frejat, no sábado (27), e Black Circle (Tributo a Pearl Jam) no domingo (28). Nos mesmos dias e local, de 13h às 17h, acontece uma feira de economia criativa.

Música e atividades de lazer gratuitas também no Parnaso

Também nos dias 27 e 28 e os dias 3 e 4 de fevereiro, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos vai ser palco de muitas programações culturais e de lazer, todas gratuitas. A piscina natural do parque ficará aberta para banho todos os dias de atividades, das 8h às 17h. Também haverá recreação de 9h às 15h e aulas abertas de Tai Chi Chuan às 7h e de Yoga às 8h.

Nos dias 28 e 4, às 12h, acontece um show com Jonatan Francisco e banda. A banda apresenta grandes clássicos do samba com arranjos de qualidade para obras de Martinho da Vila, Dorival Caymmi, João Bosco, Paulinho da Viola entre outros. A voz, o cavaquinho e o violão de Jonatan Francisco apresenta um repertório cheio de suingue como todo bom samba tem que ter. Para esta apresentação o músico convida os percussionistas Sabão Batukda e Augusto Baliza.

Apenas nos dias 3 e 4 de fevereiro, de 9h às 15h, o parque receberá uma feira de economia criativa.