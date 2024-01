Alunos da rede municipal devem solicitar o cartão na loja da Riocard+. Já os da rede estadual, devem procurar a unidade escolar. - Reprodução Redes Sociais

Alunos da rede municipal devem solicitar o cartão na loja da Riocard+. Já os da rede estadual, devem procurar a unidade escolar.Reprodução Redes Sociais

Publicado 25/01/2024 16:15

Os estudantes das redes municipal e estadual de ensino, que perderam ou ainda não possuem o Riocard Escolar, devem buscar o quanto antes a emissão do cartão para garantir o direito à gratuidade nos ônibus de Teresópolis no retorno das aulas, previsto para o próximo dia 5 de fevereiro. O uso do cartão é obrigatório.

No caso dos estudantes da rede municipal de ensino, ele deve ser solicitado diretamente à empresa Riocard Mais, responsável pela bilhetagem eletrônica na cidade, na loja localizada na Avenida Feliciano Sodré, 579, na Várzea, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h. Já os estudantes da rede estadual (Seeduc) devem procurar a secretaria da escola para realizar o pedido.

No site https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade é possível consultar mais detalhes sobre o benefício e quais documentos levar para a emissão. Em caso de dúvidas, além do atendimento na loja da Riocard Mais, os estudantes podem buscar informações nas próprias escolas e na Secretaria Municipal de Educação da cidade.

Somente no ano passado, os alunos de Teresópolis utilizaram o Riocard Escolar para viajar gratuitamente nos ônibus mais de 1,4 milhão de vezes.