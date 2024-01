Resultado final será divulgado no dia 1 de fevereiro - Divulgação

Resultado final será divulgado no dia 1 de fevereiroDivulgação

Publicado 29/01/2024 14:53

Foi publicado na sexta-feira (26), em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 52 professores, para turmas do 1º segmento do Ensino Fundamental (Educação Infantil ao 5ª ano).

A relação pode ser consultada na sede da Secretaria de Educação (Rua Carmela Dutra, 475, Agriões) e também no site da Prefeitura pelo link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/1131

O recurso, quando necessário, deverá ser interposto nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, das 9h às 15h, na Secretaria de Educação. Já o resultado final, com a relação dos candidatos aprovados e respectiva pontuação, está previsto para ser divulgado no dia 1º de fevereiro.

Os aprovados deverão se apresentar na Secretaria de Educação nos dias 01 e 02/02 para retirar o encaminhamento para a perícia médica, marcada para acontecer no dia 06, na Secretaria Municipal de Saúde.

As datas das outras etapas do processo seletivo simplificado, como assinatura de contrato e escolha de vaga, devem ser conferidas no edital, que pode ser consultado por meio do link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/1108

O último concurso público para a Rede Municipal de Ensino foi realizado em 2021, com a contratação de mais de 700 professores para o Ensino Fundamental I e II.