Kits serão entregues aos cerca de 23 mil alunos da Rede Municipal no início de fevereiroDivulgação PMT

Publicado 28/01/2024 17:18

O Prefeito Vinicius Claussen e a secretária de Educação, Satiele Santos, apresentaram, na última sexta-feira (26), o kit de material escolar para o Ano Letivo 2024. Os kits serão entregues aos cerca de 23 mil alunos da Rede Municipal de Ensino no início de fevereiro. Os professores também serão contemplados com o Kit do Professor. Outro investimento da gestão na Educação Municipal será a entrega de novos uniformes para os estudantes do município, no começo do ano letivo. As aulas na Rede Municipal começam no próximo dia 5 de fevereiro.

“O kit escolar será entregue para os nossos 23 mil alunos da Rede, incluindo estudantes das creches, CMEIs, Ensino Fundamental e EJA. Os professores também vão receber um kit novinho. Pais e responsáveis podem ficar tranquilos porque na Educação Municipal tem carinho, cuidado e valorização da comunidade escolar. É a nossa gestão investindo na Educação, que é a base da transformação da sociedade”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen.

O Prefeito garantiu ainda a entrega de novos uniformes para os estudantes das unidades municipais. Em fevereiro, eles vão receber o Kit Verão e, até o meio do ano, o Kit de uniforme Inverno.

O kit do material escolar é composto por agenda, cadernos, lápis de cor, hidrocor, giz de cera, kit de guache, pincel, canetas, borracha, apontador, cola, pasta, régua, tesoura, garrafa de água, estojo e mochila (de ombro e de rodinhas), entre outros itens.