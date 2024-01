Movimentação do solo em área de preservação e supressão de vegetação no bairro Imbiú - Divulgação

Movimentação do solo em área de preservação e supressão de vegetação no bairro ImbiúDivulgação

Publicado 29/01/2024 14:44

Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, identificaram na sexta-feira (26) a movimentação do solo em área de preservação e supressão de vegetação no bairro Imbiú, em Teresópolis. Os agentes chegaram ao local após recebimento de denúncias vindas do Linha Verde (0300 253 11771) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

A denúncia mencionava que uma pessoa vinha realizando desvio de curso de um córrego com auxílio de maquinário e, seguindo as informações do Linha Verde, a equipe da 5ª UPAm chegou no final da tarde à Estrada Almeida (Estrada Teresópolis-Friburgo), próximo a um antigo hotel, onde no lado de fora da propriedade denunciada, observaram a dragagem de um rio, onde os resíduos foram lançados sobre a mata ciliar, impedindo sua regeneração natural, além da supressão da vegetação as margens de um curso de água, degradando cerca de 400 metros quadrados de área. Os agentes realizaram diligências no entorno a fim de localizar o suspeito de cometer o crime ambiental, mas sem êxito. Com base então nos artigos 38, 48, 60 da lei 9605/98 e artigo 4º da lei 12.651, os policiais procederam à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.