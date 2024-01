Senhas serão distribuídas das 13h às 15h - Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:50

O Governo do Estado do RJ realiza na próxima sexta-feira (2), em Teresópolis, mais uma edição do programa RJ para Todos, da Secretaria de Estado de Governo. Na estrutura, que será montada na rua Luiz Noguet Júnior, 771, no bairro de São Pedro, a população terá acesso serviços gratuitos, como emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; poderá fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor. O atendimento será das 13h às 17h. Para garantir atendimento de forma organizada, as senhas serão distribuídas até as 15h.

Para a retirada de documento de identidade é importante que o interessado tenha em mãos a certidão de nascimento ou casamento original. Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.



“Entendemos a importância de aproximar estes serviços das pessoas. É um programa importante que soma às demais ações da gestão do governador Cláudio Castro, dentro da área social, que visam melhorar a vida das pessoas”, destaca o secretário de Governo Bernardo Rossi.



Para Alex Castellar, assessor especial do Governo do Estado, o Programa RJ para Todos promove cidadania: “Dar acesso a serviços muitas vezes pouco acessíveis à população, especialmente aqueles que têm alto custo, como emissão de certidões, é oferecer dignidade aos teresopolitanos. Mais de 10% da população da cidade vive no São Pedro e tantos outros trabalham no bairro, portanto existe uma demanda grande por esses serviços que vamos poder atender com mais essa edição no bairro”, comenta Castellar.

Assessor especial do Governador, Alex Castellar, com a equipe do RJ para Todos Divulgação





Shows de música gospel encerram a programação



O encerramento da ação de acolhimento social será ao som de muita música, com a realização da primeira edição do Celebra Terê. A partir das 17h, o DJ Duda Ramalho comanda a noite de celebração, que terá atrações musicais gospel variadas, finalizando em grande estilo com o show do cantor carioca Samuel Messias às 20h.



Samuel Messias é uma das maiores revelações da música gospel brasileira nos últimos anos. Ele começou na música ainda na adolescência, quando fez parte da banda MeloSweet, seguindo depois a carreira solo. O clipe oficial em português do seu maior hit, “Todavia Me Alegrarei”, ultrapassou 200 milhões de views no YouTube, incontáveis covers (em diversos idiomas) e mais de 80 milhões de streams nas plataformas digitais, o que motivou o lançamento da canção em espanhol. “Os Planos de Deus” e “Teu Amanhã Será Melhor Que Hoje” também são sucessos do cantor.



Samuel Messias sobe ao palco às 20h Divulgação