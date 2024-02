Alex Castellar, idealizador da Casa da Inovação, com o professor Thiago e alunos da instituição, que já formou mais de 600 estudantes em um ano de atuação - Divulgação

Publicado 01/02/2024 12:08

A Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, localizada na Beira Linha, está com inscrições abertas até 1º de março para as turmas do primeiro semestre de 2024. Para se inscrever, basta procurar a instituição de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com documento de identidade do aluno (RG ou certidão de nascimento), documento do responsável (em caso de menores) e comprovante de residência. Não é necessário ser morador do bairro. Poderá ser realizada a pré-inscrição online, por um link disponível no Instagram da instituição @casadainovacaoteresopolis. No entanto, para que a vaga seja efetivada, é preciso comparecer pessoalmente para entrega de documentos.

São oferecidas cerca de 200 vagas para os cursos gratuitos de Robótica (8 a 17 anos), Criação de Games (8 a 17 anos), Operador de Drone (a partir dos 18 anos), Introdução à Informática (a partir dos 12 anos), Inclusão Digital 60+ (a partir dos 60 anos), Criação de Aplicativos (a partir dos 12 anos), Iniciação na Língua Inglesa (a partir dos 12 anos), Youtuber (a partir dos 12 anos) e Música (8 à 12 anos). Inclusiva, a Casa da Inovação recebe alunos com deficiência.

O idealizador da Casa da Inovação, Alex Castellar, reforça a missão da instituição, que já formou mais de 600 alunos: “Seguimos combatendo as desigualdades tecnológicas e capacitando a próxima geração de inovadores. No futuro, as profissões como as conhecemos hoje não existirão mais, então é preciso preparar as crianças e os jovens para este futuro sem esquecer dos adultos e idosos que sentem dificuldades agora mesmo, no presente”, afirma.

As aulas terão início em março, de acordo com o cronograma de cada turma que será informado pela instituição.

Sobre a Casa da Inovação de Teresópolis

Uma realização do Ministério da Educação, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do Instituto Realizando o Futuro, com recursos destinados via emenda parlamentar do Deputado Federal Altineu Cortes, a Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis é uma escola de habilidades digitais que oferece cursos gratuitos de Robótica, Desenvolvimento de Jogos, Digital Influencer, Criação de Aplicativos, Introdução à Informática, Edição de vídeos, Pilotagem de Drone, Reforço Escolar, Idiomas e Música.

A instituição está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 17h. Está nas redes sociais como @casadainovacaoteresopolis. Os cursos são gratuitos. A instituição recebe alunos de todas as idades e já formou cerca de 600 estudantes em pouco mais de um ano de atuação.