Eleição da rainha das piranhas é o momento auge do bloco Piranhas da Serra - Reprodução Redes Sociais

Eleição da rainha das piranhas é o momento auge do bloco Piranhas da SerraReprodução Redes Sociais

Publicado 07/02/2024 16:00 | Atualizado 07/02/2024 16:03

Teresópolis já está em clima de carnaval e os blocos carnavalescos estão esquentando os tamborins para sair às ruas levando alegria e muito samba para os foliões a partir desta quinta-feira (8). Como tradicionalmente ocorre há quase 40 anos, a abertura do Carnaval de Teresópolis é com o bloco Piranhas da Serra, que reúne homens fantasiados de mulher e muitas mulheres usando roupas tradicionalmente masculinas. A concentração é na quinta-feira (8), a partir das 17h, na Calçada da Fama (Rua Francisco Sá).

Coordenador do grupo desde sua origem, Mário Jorge, o Aranha, explica o segredo do sucesso que levou o bloco a acumular tantos carnavais, atraindo participantes de muitas outras cidades: "Continuamos sempre com a mesma essência, que é a passarela. O segredo do Piranhas da Serra não é a concentração e nem o desfile, mas a apresentação na passarela para a disputa do título de rainha das piranhas."

O bloco, que saiu pela primeira vez com apenas seis piranhas, vem batendo recorde de participantes a cada ano, lotando o centro da cidade. A expectativa para 2024 é arrebatar uma multidão e levar às ruas mais de 25 mil pessoas.

Com o tema "Piranha velha é que dá, bom caldo!", em homenagem à rainha da comédia, Dercy Gonçalves, o bloco começa a concentração a partir das 17h, na Calçada da Fama. A apresentação será na passarela na Praça Olímpica, às 21h. A produção do evento é da SixFour Eventos com a parceria da Prefeitura de Teresópolis.

Confira a programação de blocos da cidade:

Programação dos blocos de carnaval de Teresopolis começa na quinta-feira (8) Divulgação