Unidade Móvel de Saúde foi um dos investimentos do atual governo na atenção primária à saúde, em 2023 - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/02/2024 17:46

O Ministério da Saúde divulgou os resultados do terceiro quadrimestre de 2023 do Programa Previne Brasil, uma modalidade de financiamento do governo federal para o custeio da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde – SUS. Teresópolis avançou 29 posições em relação ao ranking estadual divulgado no primeiro quadrimestre de 2022, passando a ocupar a 16ª posição entre as cidades com melhores índices.

No primeiro quadrimestre de 2022, Teresópolis estava no 45º lugar do ranking estadual, com um ISF (nota) médio de 3,43. Em pouco mais de um ano, o município alcançou as metas propostas, passando para o 16º lugar do ranking, com nota média de 7,51. Somando os bons resultados alcançados pela cidade, a cobertura de Atenção Primária à Saúde saltou de 46,1% em janeiro de 2022 para 65,6% em novembro de 2023.

Isso significa que o município garantiu o acesso da população à Atenção Primária, ampliando equipes; garantindo profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em todas as unidades básicas de saúde; ampliou a cobertura vacinal em crianças até 5 anos, vacinadas na AB de 43% para 80% e ampliou o número de cadastros de usuários nas unidades.

O Prefeito Vinicius Claussen comemorou os bons resultados alcançados. “Estamos investindo cada vez mais na saúde básica em nosso município. Ano após ano, os investimentos só aumentam. Começamos 2018 com um orçamento de um pouco mais de 128 milhões e terminamos 2023 com um orçamento de mais de 292 milhões. Isso representa um aumento de mais de 164 milhões de reais em investimentos na área da saúde, o que nos permitiu garantir médicos em todas as unidades básicas.”

“Para 2024, temos um orçamento previsto de mais de 287 milhões, fortalecendo ainda mais o compromisso que assumimos desde o início da nossa gestão. Inauguramos 5 novas unidades básicas de saúde e estamos com mais duas em construção, para ampliar ainda mais o atendimento primário e isso se reflete nos bons resultados que alcançamos a cada ano”, finalizou o Prefeito.

“Essa é uma conquista não só para a nossa gestão, mas também para os usuários das unidades de saúde. Os melhores índices evidenciam a melhora do atendimento, que por sua vez também desafogam as unidades de emergência, como a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), por exemplo, mostrando a qualidade que temos hoje na atenção primária e a confiança da população neste serviço. Nosso objetivo é fazer com que a cada novo quadrimestre, Teresópolis suba mais e mais no ranking", declarou a Secretária de Saúde Clarissa Rippel.

Atualmente o ministério da saúde monitora e avalia sete indicadores, com critérios específicos, a fim de garantir a ampliação do acesso dos usuários, objetivando os resultados alcançados e a efetividade das ações dos municípios, divulgando as metas por quadrimestres, para calcular os repasses financeiros que devem ser feitos. Esses indicadores medem a proporção da assistência prestada às gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, realização de exames para sífilis e HIV e os atendimentos odontológicos realizados. Medem também a cobertura vacinal em crianças de até 5 anos, atendimentos prestados às pessoas portadoras de hipertensão e diabete e coleta para exames citopatológicos em mulheres da faixa etária de risco.